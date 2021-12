Dodentol na vulkaanuitbarsting op Java loopt op tot minstens 22, nog 27 mensen zijn vermist

Afscheids­brief gevonden in Duitse woning met dood gezin

Er is een afscheidsbrief gevonden in de Duitse woning waar zaterdag een dood gezin werd ontdekt, melden Duitse media. In het huis lijkt een familiedrama te hebben plaatsgevonden. Er zijn volgens de officier van justitie geen aanwijzingen dat er buitenstaanders bij betrokken waren.

5 december