Dodentol na treinongeval in Pakistan loopt verder op naar 62

Hoogge­rechts­hof VS beslist dat wie land illegaal binnen kwam geen Green Card kan krijgen

7 juni Immigranten in de VS die komen uit landen die getroffen worden door oorlogen of natuurrampen, krijgen wel een tijdelijke bescherming van deportatie in de VS, maar dat betekent niet dat ze permanent in het land kunnen blijven. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist, melden Amerikaanse media.