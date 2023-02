Dodentol na storm in Brazilië loopt op tot 40

Doorbraak in Britse verdwij­nings­zaak? Duikers vinden lichaam in buurt van plek waar Nicola (45) voor het laatst gezien werd

Na ruim drie weken is er een mogelijke doorbraak in de verdwijningszaak van Nicola Bulley. Duikers vonden een lichaam in de Wyre-rivier, op anderhalve kilometer van de plek waar de 45-jarige vrouw voor het laatst gezien werd. Een autopsie moet de identiteit van het slachtoffer nu bevestigen. De mysterieuze vermissing palmde al die tijd de Britse voorpagina’s in en leidde tot heel wat speculatie.