Dodentol na overstroming riolennet in Moskou gestegen tot acht

“Orgie van geweld”: trainer (43) in elkaar geslagen door ex-speler (18) en 40 handlan­gers met knuppels, geweren, messen en teasers

In de Duitse hoofdstad Berlijn is zondagavond een 43-jarige voetbalcoach in elkaar geslagen door een 18-jarige ex-speler en maar liefst veertig (!) andere mannen. Dat meldt de Duitse krant Bild. De trainer had een week eerder de voetballer uit zijn team gezet, maar dat kon hij duidelijk niet verkroppen en nam daarom wraak.