Dodentol na aardverschuiving in Colombia stijgt tot twintig

Poetin gaat niet naar Brics-top in Zuid-Afri­ka

De Russische president Vladimir Poetin zal niet aanwezig zijn op de top van de Brics-landen die in augustus plaatsvindt in Zuid-Afrika. Dat heeft het kantoor van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa bekendgemaakt. Volgens het Kremlin zal hij wel via videoconferentie deelnemen aan de top.