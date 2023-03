Dodentol na aardbeving in Pakistan en Afghanistan loopt op tot minstens dertien

Het Pakistaanse meteorologische agentschap meldde dat de aardbeving in de hoofdstad Islamabad een kracht had van 6,8 nadat eerder zowel het Amerikaanse seismologische instituut USGS als het Europees seismologisch centrum EMSC het hadden over een magnitude van 6,5. Het epicentrum lag volgens het USGS in de Hindu Kush-bergen in Afghanistan.

In Afghanistan vielen er zeker vier doden en meer dan zeventig gewonden, meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid in Kaboel.

Volgens lokale media werd de schok ook gevoeld tot in New Delhi in India en Tadzjikistan.

Het Hindu Kush-gebergte is gevoelig voor zware aardbevingen, omdat de Arabische, Indische en Euraziatische tektonische platen er samenkomen. In de zomer van 2022 kwamen meer dan 1.000 mensen om bij een enorme aardbeving in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.