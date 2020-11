Dodentol na aardbeving Egeïsche Zee loopt op naar 115, reddingswerkers stoppen zoektocht naar overlevenden

Ontsnapte chimpan­sees doodgescho­ten in Nederland­se zoo: “Verdoven had te lang geduurd”

3 november DierenPark Amersfoort heeft vanochtend twee mannelijke chimpansees doodgeschoten. Mike en Karibuna waren ontsnapt nadat hun verblijf niet goed was afgesloten door een menselijke fout. De dieren verdoven zou volgens de zoo te lang hebben geduurd. Het dierenpark treurt om het verlies: chimpansee Mike was al ouder dan 50 jaar en had bijna zijn hele leven in Amersfoort doorgebracht.