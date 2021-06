Dodentol Miami stijgt naar 9: families vrezen voor vermisten

UPDATEReddingsteams blijven wanhopig verder zoeken naar overlevenden in het puin van een deels ingestort appartementencomplex in de kustplaats Surfside bij Miami. Er zouden geklop en andere geluiden gehoord zijn, maar voorlopig geen stemmen. De instorting heeft aan zeker negen mensen het leven gekost. Dat heeft de burgemeester van Miami-Dade County, Daniella Levina Cava, meegedeeld. Inmiddels vrezen families voor het leven van de ruim 150 vermisten.

Vandaag hebben de reddingsteams vier andere lichamen gevonden in het puin. “Onze topprioriteit is om te blijven zoeken en zoveel mogelijk mensen te redden”, aldus de burgemeester.

Vier van de negen dodelijke slachtoffers konden intussen geïdentificeerd worden, zegt de burgemeester. Het gaat om een 54-jarige vrouw, een 54-jarige man en een bejaard echtpaar van 79 en 83 jaar. Hun lichamen werden donderdag en vrijdag al aangetroffen.

Ruim 150 mensen vermist

Intussen is het onduidelijk of alle vermisten nog onder het puin liggen. Een van de vermisten is de 92-jarige Hilda Noriega, die op de zesde etage woonde. Kleinzoon Mike is onmiddellijk naar de plek des onheils gegaan. Hij vond enkele tastbare herinneringen, zoals een oude foto van Hilda met haar overleden echtgenoot en zoon, en een onlangs gekregen verjaardagskaart van vrienden van haar gebedsgroep.

“In de puinhoop lag een boodschap”, zegt Mike, die de dag voor de ramp nog met zijn oma sprak. “Dit betekent dat we de hoop niet moeten opgeven en geloof moeten hebben.’’

Hilda woonde al meer dan twintig jaar in het complex. Maar zes jaar na de dood van haar man stond ze op het punt te vertrekken. Het appartement stond te koop en ze was van plan om bij familie in te trekken.

Race tegen de klok

De zoektocht is niet alleen een race tegen de klok, maar ook een strijd tegen de elementen. De reddingswerkers stonden vrijdag eerst in de brandende zon en kregen vervolgens te maken met zware regenbuien. Daardoor waren maatregelen nodig om te voorkomen dat delen van de rampplek onder water zouden lopen.

Volgens de brandweer van Miami Dade County - waar Surfside toe behoort - zijn er meer dan 80 reddingsploegen aanwezig. Er worden speurhonden en drones ingezet, net als camera's en sonartoestellen om eventuele tekenen van leven op te vangen. De reddingsactie wordt beschreven als een “langzaam en methodisch” proces.

Israël heeft intussen ook een team van reddingswerkers naar de plaats van de ramp gestuurd. De Israëlische delegatie vertrok zondagochtend naar de VS. De nieuwe Israëlische premier Naftali Bennett condoleerde zaterdagavond gouverneur Ron DeSantis van Florida en beloofde alle mogelijke hulp. Noodhulporganisatie United Hatzalah stuurt zes experts op het gebied van geestelijke hulpverlening naar de VS.

Oorzaak

Onderzoekers hebben de oorzaak van de instorting van het Champlain Towers-appartementencomplex nog niet kunnen vaststellen, ook omdat de onderzoekers nog geen volledige toegang tot de rampplek hebben, waar reddingsploegen zoeken naar overlevenden. Experts verwachten dat het onderzoek naar de oorzaak van de instorting nog maanden kan duren.

Drie jaar geleden waarschuwde een ingenieur al voor “grote structurele schade” aan het gebouw. Het ging volgens een door de New York Times ingezien rapport onder meer om schade aan het betonnen fundament onder het zwembad en een overvloed aan barsten en afbrokkeling van de pilaren, balken en muren van de parkeergarage onder het complex. De schade is vermoedelijk veroorzaakt door jarenlange blootstelling aan de zoute zeelucht langs de kust van Zuid-Florida.

De ingenieur, Frank Morabitoa, drong destijds bij het management van het gebouw aan op spoedige reparaties. In de nacht van woensdag op donderdag, vlak voordat de eerder geadviseerde reparaties zouden gaan plaatsvinden, stortte het appartementengebouw in.

Lawaai

De hulpdiensten hopen dat het lawaai dat ze in het puin horen, afkomstig is van overlevenden. “Zulke geluiden hoor je altijd bij een reddingsactie”, aldus Erika Benitez van de brandweer van Miami Dade County in de krant The New York Times. “Mensen die vastzitten kunnen te moe of te verzwakt zijn om nog te roepen en zo de aandacht proberen trekken. In slaap vallen kan ook een overlevingsmechanisme zijn.”

Volgens gouverneur van Florida Ron DeSantis die een bezoek bracht aan de plaats van de ramp, zou er “contact gemaakt zijn” met enkele mensen en zou er nog altijd hoop op overlevenden zijn. Hij kondigde ook de plaatselijke noodtoestand af “om alle noodzakelijke middelen te kunnen inzetten”. De burgemeester van Miami-Dade County Daniella Levine Cava liet al weten dat de reddingsacties dag en nacht verdergaan. De Amerikaanse president Joe Biden maakte op zijn beurt federale noodhulp vrij.

Vijf doden

Er zijn intussen vijf doden geteld op de site. Zaterdagmiddag lokale tijd werd een vijfde lichaam geboren. Wél werden onder meer een moeder en haar kind werden van onder het puin gered, maar de hulpdiensten moesten één van haar benen amputeren om de vrouw te kunnen bevrijden. Dat vertelden de autoriteiten aan de krant Miami Herald. 156 anderen zijn nog vermist. Het is niet duidelijk of zij zich allemaal in het gebouw bevonden, maar de autoriteiten vrezen desondanks dat het aantal dodelijke slachtoffers nog flink kan oplopen.

Het gebouw dat instortte is een appartementencomplex van twaalf verdiepingen met uitzicht op zee. Het ligt vlakbij het strand en staat bekend als Champlain Towers. Het gebouw telde meer dan 130 appartementen, waarvan er 80 bewoond waren. Meer dan honderd bewoners die in het gebouw woonden, zouden volgens de hulpdiensten wel in veiligheid zijn.

Verscheidene Latijns-Amerikaanse landen hebben al gemeld dat er onderdanen in het gebouw verbleven en vermist zijn. Het gaat om mensen uit Paraguay, Colombia, Venezuela, Argentinië en Uruguay, aldus CNN.

Een groot deel van de Champlain Towers South zakte in de nacht van woensdag op donderdag rond half twee lokale tijd plots in elkaar. Getuigen vertellen dat ze wakkerschrokken van het geluid van brandalarmen die afgingen, vallend puin en het trillen van de aarde.

Van het twaalf verdiepingen tellende gebouw bleef alleen een rokende hoop puin over. Een bewakingscamera filmde de ramp en toont hoe ze zich in enkele seconden tijd voltrok.

Hotels

De brandweer evacueerde onmiddellijk 35 mensen uit het deel van het gebouw dat nog overeind stond. Vijftien gezinnen zijn inmiddels tijdelijk ondergebracht in hotels. Bezorgde familieleden van vermisten verzamelen in een gemeenschapscentrum op zoek naar nieuws.

