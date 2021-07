Dodentol in Duitsland door watersnood loopt op tot 180

Canadese vrouw komt thuis en treft er onbekende man aan die in haar kleren eten staat te koken

22:26 Een Canadese vrouw (33) heeft deze week de schrik van haar leven gekregen toen ze op een avond bij thuiskomst een onbekende man in haar keuken aantrof. Hij stond in haar kleren eten te koken. Dat meldt de politie van Toronto, die op zoek is naar nog andere slachtoffers van de kerel.