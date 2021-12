Dodentol door tornado’s in VS loopt verder op: “75 procent van stad in Kentucky volledig van de kaart geveegd”

Verenigde StatenNa een reeks verwoestende tornado’s afgelopen weekend in het zuidoosten van de Verenigde Staten heeft de zwaarst getroffen staat Kentucky inmiddels 74 doden geregistreerd. Dat zijn er tien meer dan eerder vandaag werd gemeld. Ten minste 109 personen worden nog vermist. De burgemeester van het stadje Dawson Springs, gelegen in het westen van de staat Kentucky, zei dat “ongeveer 75 procent van de stad volledig van de kaart is geveegd en vervangen is door chaos”. Te midden van die chaos zijn reddingsdiensten nu massaal op zoek naar overlevenden.

“Het is het ergste wat ik ooit al heb gezien, het is verschrikkelijk”, aldus burgemeester Chris Smiley. Het noodweer trok afgelopen weekend vooral door het centrale en zuidelijke deel van de VS. Door de storm raasden maar liefst vijftig tornado’s doorheen acht Amerikaanse staten. Dat meldt de nationale weerdienst.

De staat Kentucky heeft inmiddels al 74 doden geregistreerd, maar heel wat slachtoffers liggen nog steeds onder het puin. De autoriteiten vrezen dan ook dat het dodental de komende dagen alleen nog maar zal oplopen. De reeds geïdentificeerde dodelijke slachtoffers zijn tussen vijf maanden en 86 jaar oud, verduidelijkte Kentucky-gouverneur Andy Beshear. De gouverneur verwacht nog meer slachtoffers. Kort na de ramp sprak hij nog de vrees uit dat er mogelijk ruim honderd doden waren. De precieze omvang van de catastrofe zal pas de komende weken blijken, is zijn verwachting.

“Oorlogsgebied”

De reddingsdiensten die ter plaatse proberen te zoeken naar overlevenden, beschrijven de regio’s als “oorlogsgebied”. Honderden mensen zijn nog steeds vermist. De zoektocht gaat verder, maar de hoop om overlevenden te vinden wordt met het uur kleiner. In het stadje Mayfield, dat erg zwaar werd getroffen door het noodweer, zouden honderden van de in totaal 3.000 inwoners bovendien geen woning meer hebben. “Bijna de hele stad is op dit moment ontheemd”, aldus Nick Bailey, hoofd van het lokale reddingsteam.

“Sommige plaatsen zijn gewoon weg. Je zou van deur tot deur gaan om te checken of mensen veilig zijn, maar er zijn gewoon geen deuren meer”, zei Beshear. Bovendien zitten tienduizenden huishoudens momenteel zonder stroom en is er “een berg puin”. De gouverneur benadrukt daarnaast dat de lokale mortuaria geen plaats meer hebben om alle lichamen op te bergen. “Lijkschouwers van over de hele staat moeten daarom bijspringen”, klinkt het.

In totaal werden afgelopen weekend tornado’s geregistreerd in acht staten, namelijk in Kentucky, Arkansas, Illinois, Indiana, Mississippi, Missouri, Ohio en Tennessee. Kentucky werd het zwaarst getroffen.

