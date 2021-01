Dodentol Capitoolbestorming loopt op tot vijf: politie bevestigt dood agent

Politie­chef treedt af na kritiek over Capitoolbe­stor­ming

2:29 Het hoofd van de Capitoolpolitie treedt af na kritiek over het politieoptreden bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, had commissaris Steven Sund opgeroepen zijn ontslag in te dienen. Sund blijft nog aan tot 16 januari, zegt een politiewoordvoerder tegen NBC News.