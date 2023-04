Dodentol blijft oplopen na verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië, meer dan 2 miljoen mensen dakloos in Turkije alleen

Huisarrest van controver­siële influencer Andrew Tate met dertig dagen verlengd

Het huisarrest van de controversiële Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate is met dertig dagen verlengd, tot 29 mei. Dat heeft een Roemeense rechter beslist, schrijft BBC. Tate werd in december 2022 samen met zijn broer Tristan opgepakt in zijn huis in Boekarest op verdenking van mensensmokkel en verkrachting. Eind maart besliste het hof van beroep dat de hechtenis van de twee broers omgezet werd in huisarrest.