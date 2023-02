Dodentol aardbeving in Syrië en Turkije stijgt tot meer dan 28.000, Turkije arresteert aannemers van ingestorte gebouwen

De dodentol van de aardbeving die maandag Turkije en Syrië trof, is gestegen naar meer dan 25.000. Dat blijkt uit een nieuwe balans die de autoriteiten zaterdag hebben vrijgegeven. De Turkse politie arresteert intussen steeds meer aannemers en andere betrokkenen in verband met het instorten van gebouwen.

Volgens de Turkse autoriteiten is het dodental in Turkije opgelopen naar 24.617. In Syrië zijn er voorlopig nog geen updates gegeven over het aantal dodelijke slachtoffers en staat de teller nog steeds op 3574.

In Turkije zijn ook ruim 80.000 gewonden geteld. Zeker 1,5 miljoen mensen gelden als dakloos. Ruim 1,1 miljoen mensen zijn in tentenkampen of in een andere tijdelijke opvang ondergebracht, aldus de Turkse president Erdogan. Anderen vonden elders onderdak, bijvoorbeeld in hotels. Dik 12.000 gebouwen in het Turkse deel van het rampgebied zijn verwoest of zwaar beschadigd.

In totaal zijn meer dan 26 miljoen mensen geraakt door de aardbevingen, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zaterdag gemeld. In het rampgebied zijn ruim 32.000 Turkse hulpverleners actief die worden bijgestaan door dik 8000 internationale reddingswerkers, onder wie het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR dat zondag voor het laatst op zoek gaat naar overlevenden.

Volgens een schatting van de Verenigde Naties zijn door de aardbeving zowat 5,4 miljoen mensen dakloos geworden. De hoop om nog overlevenden te vinden neemt ondertussen af, en landen als Duitsland en Oostenrijk hebben hun hulpteams tijdelijk teruggetrokken omwille van toenemend geweld op het terrein.

De eerste aardbeving vond maandag in de vroege ochtend plaats en had een kracht van 7,7. Maandagmiddag volgde een tweede beving met een magnitude 7,6. Volgens de Turkse autoriteiten hebben er sindsdien al meer dan duizend naschokken plaatsgevonden.

Arrestaties

Door de krachtige bevingen stortten duizenden gebouwen in, wat woede heeft opgewekt over de slechte kwaliteit van de bouwwerken. Twaalf mensen zijn aangehouden voor in elkaar gezakte constructies in de provincies Gaziantep en Sanliurfa, melden Turkse media. Justitie in Adana vaardigde een aanhoudingsbevel uit tegen 62 personen in verband met bezweken huizen. In de provincie Diyarbakir gaat het om ruim dertig mensen.

Het Turkse ministerie van Justitie gaf aanklagers de opdracht speciale onderzoeksbureaus voor misdrijven in verband met de aardbevingen op te richten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen van betonpilaren in gebouwen om meer ruimte te scheppen. Door deze ingreep kan een constructie dusdanig verzwakken dat een beving tot instorting leidt.

Vrijdag hield de Turkse politie een aannemer aan van een omgevallen hoogbouwcomplex van luxeflats in Hatay. Hij werd gearresteerd op de luchthaven van Istanbul toen hij naar verluidt het land wilde ontvluchten.

