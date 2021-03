Dodental van brand in vluchtelingenkamp in Jemen opgelopen tot meer dan 80

De brand in een vluchtelingenkamp in de Jemenitische hoofdstad Sanaa heeft aan zeker tachtig mensen het leven gekost. Dat is woensdag meegedeeld door lokale medische bronnen. De brand in het overbevolkte kamp, waarin bijna 900 migranten werden vastgehouden, was zondag uitgebroken.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) had toen melding gemaakt van zeker acht doden en 170 gewonden. Volgens de medische diensten in de regio is het dodental intussen fors opgelopen, tot meer dan tachtig. Er worden nog 150 mensen verzorgd in verschillende ziekenhuizen in Sanaa. Heel wat gewonden bevinden zich in kritieke toestand.

Lees ook Doden en gewonden door brand in vluchtelingenkamp in Jemen

De brand was zondag uitgebroken in een loods vlak bij het hoofdgebouw van het vluchtelingenkamp. Er bevonden zich op dat moment meer dan 350 mensen in de buurt van de loods. De meeste mensen in het kamp zijn afkomstig van Ethiopië.

Houthi-rebellen

De sjiitische Houthi-rebellen, die de regio controleren, hebben strenge beveiligingsmaatregelen ingesteld aan de ziekenhuizen. Ze hebben nog geen mededeling gedaan over het voorval. Ooggetuigen krijgen geen mogelijkheid om in het openbaar te spreken over de brand.



Volgens de mensenrechtenorganisatie Mwatana for Human Rights zouden er zondag gevechten zijn uitgebroken tussen migranten en Houthi-rebellen die het kamp bewaakten. De bewakers zouden "rokende projectielen" door het raam hebben gegooid, waardoor het vuur is ontstaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.