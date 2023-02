Dodental stijgt razendsnel in Turkije en Syrië na krachtige aardbeving, en het rommelt nog steeds: nu al bijna 1.400 doden, tweede krachtige beving gemeld

UpdateBij een zware aardbeving met een kracht van 7,8 in het zuiden van Turkije zijn al bijna 1.400 doden en duizenden gewonden gevallen, zowel in Turkije als in buurland Syrië. De tellers lopen helaas pijlsnel op: zeker 912 mensen zijn in Turkije om het leven gekomen door de beving, meldt president Recep Tayyip Erdogan. Het aantal gewonden is vastgesteld op bijna 5.400. In buurland Syrië vielen er nog eens meer dan 450 doden en minstens duizend gewonden. De vrees bestaat dat de dodentol nog hoger zal oplopen, want er liggen nog veel mensen onder het puin. Tot overmaat van ramp blijft het rommelen in de regio. Net voor de middag (Belgische tijd) was er na een reeks naschokken na de eerste beving nog eens een zeer krachtige aardbeving met een kracht van 7,5.

Volgens het Amerikaanse aardbevingsobservatorium USGS vond de dodelijke aardbeving afgelopen nacht plaats om 4.17 uur plaatselijke tijd (2.17 uur Belgische tijd) in het zuiden van Turkije, op een diepte van ongeveer 18 kilometer. Dat gebeurde met een kracht van 7,8.

Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van de Turkse stad Gaziantep, niet ver van de Syrische grens. In vogelvlucht gaat het om zo’n 60 kilometer. Schade en slachtoffers worden tot ver van het epicentrum gemeld. Inmiddels zijn er ook al bijna 80 naschokken gemeten en net voor de middag zelfs een nieuwe, krachtige aardbeving met een kracht van 7,5.

Situatie in Turkije:

De omvang van de ramp is niet te overzien. De voorlopige balans in Turkije staat inmiddels op in totaal 912 doden en minstens 5.385 gewonden, volgens de autoriteiten. Volgens officiële berichten zijn 10 provincies in het zuidoosten van Turkije getroffen, waaronder Kahramanmaras en Diyarbakir, op meer dan 300 kilometer afstand van elkaar. Er zijn in heel Turkije minstens 2.818 gebouwen ingestort. Vermoedelijk liggen er dus op veel plaatsen nog mensen onder het puin.

Beelden uit de getroffen regio’s tonen enorme verwoestingen. Talloze huizen en gebouwen zijn ingestort, van het historische kasteel van Gaziantep, niet ver van het epicentrum, is weinig meer over. Alleen al in de provincie Malatya zijn 140 gebouwen ingestort, meldt CNN Türk, waaronder een groot hotel in het centrum. En in Sanliurfa, 150 kilometer ten oosten van het epicentrum, stortte een ziekenhuis volledig in. Er wordt gevreesd dat veel patiënten vast zitten onder het puin.

Er wordt ook grote schade gemeld uit Adana, dat 150 kilometer ten westen van het epicentrum ligt. Zélfs in Diyarbakir dus, 280 kilometer van het epicentrum verwijderd, is een gebouw van acht verdiepingen volledig ingestort.

Reddingswerkers proberen mensen onder het puin vandaan te halen in de Turkse stad Diyarbakir.

Reddingswerkers zetten alles op alles om mensen vanonder het puin te proberen halen. Zo werd in Diyarbakir tot grote emotie van de redders een jong kind van 7 jaar oud levend uit het ingestorte gebouw gehaald. De staatszender TRT toonde verder beelden over mensen die in Iskenderun werden gered en ook vanuit Gaziantep, Sanliurfa, Osmaniye en Adana kwamen er beelden van slachtoffers die, soms gehuld in dekens, worden afgevoerd.

Inwoners van getroffen Turkse steden delen zelf ook beelden van zoek- en reddingsacties en van verwoeste gebouwen met de hashtag ‘#DEPREMOLDU’ (#ERWASEENAARDBEVING). Slachtoffers die vastzitten onder het puin en het nog kunnen, gebruiken hun telefoon om via sociale media om hulp te vragen.

In de regio wordt ook schade aan een ondergrondse gaspijpleiding gemeld, wat tot een explosie heeft geleid. De gastoevoer naar verschillende provincies rond het getroffen gebied is stilgelegd. In de stad Ceyhan, in het zuidoosten, heeft Turkije ook nog een olieterminal stilgelegd, uit voorzorg. De terminal en ook oliepijplijnen zijn ongeschonden door het natuurgeweld gekomen.

Ook de kerncentrale Akkuyu, die momenteel nog in aanbouw is aan de zuidkust van Turkije, is niet beschadigd. “Er werden hier aardbevingen met een kracht van ongeveer 3 gevoeld. Maar onze specialisten hebben geen schade aan bouwconstructies, kranen en apparatuur gevonden”, aldus Anastasia Zotejeva van het Russische Rosatom, dat de kerncentrale bouwt. “Desalniettemin voeren we uitgebreide diagnostische maatregelen uit om ervoor te zorgen dat de bouw- en installatiewerkzaamheden veilig kunnen doorgaan.”

Verder is de luchthaven van Gaziantep gesloten voor de burgerluchtvaart in verband met reddingsoperaties. Het vliegveld van Hatay, 130 kilometer zuidwestelijker, is gesloten omdat de beving de start- en landingsbaan heeft beschadigd. De haven van de stad Iskenderun, ten zuidwesten van Gaziantep, raakte eveneens beschadigd. Voorlopig blijft de haven dan ook dicht. Andere havens in het land kunnen wel openblijven.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak vanochtend vroeg het Turkse volk toe via Twitter. Hij wenste de getroffen mensen sterkte en liet weten dat de rampenautoriteit AFAD de hulpdiensten coördineert en dat er reddingswerkers op weg waren naar het gebied. “We hopen dat we samen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk schade deze ramp te boven komen, we blijven doorwerken”, klonk het. In een latere reactie omschrijft Erdogan de beving als “de grootste ramp” in zijn land “sinds 1939". De president zegt dat het “niet mogelijk is om te voorspellen hoe het dodental zich verder zal ontwikkelen”.

Een man reageert tijdens de wanhopige zoektocht naar overlevenden in Diyarbakir.

Situatie in Syrië:

Ook in Syrië zijn er veel dodelijke slachtoffers gevallen. Inmiddels is die in de door het regime gecontroleerde gebieden gestegen tot meer dan 320, heeft een adviseur van de minister van Volksgezondheid laten verstaan op de staatstelevisie. De hulporganisatie SAMS, die voornamelijk actief is in het noordwesten van Syrië, beheert ongeveer de helft van de ziekenhuizen in de door de rebellen gecontroleerde gebieden en meldt dat er in die regio zeker 147 doden vielen. Er is ook sprake van honderden gewonden in Syrië.

Vrijwilligersbrigade Syrian Civil Defence, ook bekend als de Witte Helmen, meldt dat er nog tientallen Syriërs onder het puin liggen. Er wordt dus gevreesd voor nog veel meer slachtoffers.

Slachtoffers worden opgenomen in een ziekenhuis in het noorden van Syrië.

Landgenoten

Er zouden zich momenteel een 200-tal Belgen in de getroffen regio bevinden. Dat is bevestigd aan VTM Nieuws door de FOD Buitenlandse Zaken. Er is verder nog geen informatie over hun toestand of situatie.

De broer van Meral Özcan (42), gemeenteraadslid voor Groen in Beringen, woont met z’n vrouw en twee kinderen in Gaziantep. Ze werden uit hun slaap gerukt door de zware aardbeving van afgelopen nacht in het zuidoosten van Turkije en Syrië. Meral vertelt: “Hun lichaam was niet in staat om te bewegen of reageren. Ze dachten écht: het is gedaan met ons gezin. Zo erg was het.”

Een kind wordt gered in het Syrische Dana, in Idlib.

België bereid hulp aan te bieden

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zegt dat reddingsteams uit het hele land bijeen zijn gebracht en dat ook om internationale bijstand is verzocht. Zeker 45 landen hebben inmiddels al hun hulp aangeboden volgens Erdogan. Het gaat onder andere om Nederland, Italië, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Polen, Spanje, Finland, Israël en Griekenland.

Ook België staat klaar om bijstand te bieden. Over hoe die hulp er exact kan uitzien, geeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) voorlopig geen informatie. “België volgt de situatie van dichtbij op. We zijn solidair met de Turkije en staan klaar om hulp aan te bieden”, aldus Lahbib op Twitter. In regeringskringen valt te horen dat de FOD Buitenlandse Zaken bekijkt wat de mogelijkheden zijn. In het verleden stuurde ons land wel vaker een team van B-Fast ter plaatse na gelijkaardige rampen in het buitenland.

Een gewond meisje wacht op hulp in het ziekenhuis van Azaz, een Syrische stad aan de grens met Turkije

Lahbib zegt “kapot” te zijn van het verlies aan mensenlevens en betuigt haar medeleven aan de getroffen families. Lahbibs gedachten gaan ook uit naar de bevolking van Noord-Syrië en andere regio’s in naburige landen, waar veel vluchtelingen en ontheemden verblijven.

Europa stuurt reddingsploegen

De Europese Unie heeft al reddingsteams naar Turkije gestuurd, meldt Europees Commissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarcic. “Na de aardbeving die deze ochtend plaatsgevonden heeft in Turkije, hebben we het EU-mechanisme voor civiele bescherming geactiveerd. Teams uit Nederland en Roemenië zijn al onderweg”, aldus Lenarcic via Twitter. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg schreef op Twitter dat Turkije ook hulp zal krijgen van zijn NAVO-partners. Momenteel zijn de bondgenoten bezig om steun te mobiliseren, klonk het.

De Russische president Vladimir Poetin liet volgens het staatspersagentschap TASS op zijn beurt aan zijn Syrische collega’s Erdogan en Bashar al-Assad weten dat Rusland klaarstaat om te helpen. Het Russische ministerie voor Noodsituaties beloofde twee vliegtuigen met reddingswerkers te sturen. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne klaar is om steun te leveren aan Turkije. “In deze moeilijke tijd staan we dicht bij de Turkse mensen, klaar om de nodige hulp te bieden om de gevolgen van de ramp te boven te komen.” Turkije werpt zich in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne geregeld op als bemiddelaar.

Turkish Airlines bereidt extra vluchten voor om zoek- en reddingsteams naar de getroffen regio in Turkije te sturen. Met de extra vluchten stelt de luchtvaartmaatschappij ook mensen in staat om dierbaren in het zuidoosten van het land te bezoeken, laat Turkish Airlines weten in een verklaring.

Zwaarste beving in regio sinds 1999

De dodelijke aardbeving in de regio Gaziantep was er de zwaarste sinds 1999, heeft professor Haluk Ozener van het Kandilli Observatorium en Aardbevingsonderzoek Instituut in Istanbul aan CNN Türk gezegd. Volgens het instituut kunnen de naschokken tot wel een jaar aanhouden.

Ook inwoners van onder meer Cyprus, Israël en Libanon melden op sociale media dat ze de aardbeving van afgelopen nacht hebben gevoeld.

Tektonische platen

Aardbevingen komen relatief vaak voor in Turkije. Verschillende tektonische platen grenzen aan elkaar onder het grondgebied. Als die met elkaar botsen, veroorzaakt dat aardbevingen. Onze wetenschapsexpert Martijn Peters bevestigde bij HLN LIVE dat het hier wel degelijk om een zeer krachtige aardbeving gaat. Hij gaf ook meer uitleg over de breuklijnen onder Turkije. Geoloog Marc De Batist (UGent) gaat er in dit plusartikel nog verder op in.

Opmerkelijk: de Nederlander Frank Hoogerbeets voorspelde enkele dagen geleden nog dat het gebied “vroeg of laat” te maken zou krijgen met een zware aardbeving van 7.5 op de schaal van Richter.

Tot slot nog even kijken naar eerdere, helaas dodelijke aardbevingen in de regio: in november 1999 overleden door een aardbeving met een kracht van 6.3 ongeveer 900 mensen in het Turkse Düzce. In september van hetzelfde jaar had een bijzonder sterke aardbeving met een kracht van 7.4 het leven geëist van meer dan 17.000 mensen in de regio rond de industriestad Izmit, zo’n 130 kilometer naar het westen. Bij een aardbeving in Izmir kwamen in oktober 2020 meer dan honderd mensen om het leven.

In november van vorig jaar werd Turkije ook al getroffen door een aardbeving, toen met een kracht van 5,9. Daarbij vielen indertijd zeker 80 gewonden en werden 8.000 gebouwen op schade gecontroleerd. Het epicentrum van de beving lag in de provincie Düzce aan de Zwarte Zee, op zo’n 200 kilometer van hoofdstad Ankara.

Een reddingswerker met een gered kind in de Syrische stad Zardana.

Mensen verzamelen zich bij een gebouw in Pazarcik, in het zuiden van Turkije.

Reddingswerkers zoeken naar overlevenden tussen het puin van een ingestort gebouw in de Turkse stad Diyarbakir.

Reddingswerkers proberen mensen onder het puin vandaan te halen in Diyarbakir.

Reddingswerkers proberen mensen onder het puin vandaan te halen in Diyarbakir.

Schade in Diyarbakir.

Vernieling in de Syrische stad Aleppo.

Syrische reddingswerkers halen een man onder het puin in de stad Azaz.

Hulpverleners voeren een slachtoffer af in de Syrische stad Hama.

Een reddingswerker met een gered klein meisje in het Syrische Azaz.

Mensen zoeken tussen het puin naar overlevenden in Azmarin, in het noorden van Syrië.

Schade in Azaz.

Schade in Jandaris.