Dodental orkaan Ian loopt op tot 77, 1 miljoen mensen nog steeds zonder stroom

Update Twee miljoen Amerikanen zonder stroom door Ian, officiële dodental in Florida loopt op tot 23

Bijna twee miljoen Amerikanen in het zuiden van de Verenigde Staten zitten zonder stroom na het passeren van orkaan Ian. De orkaan ging vrijdagmiddag lokale tijd aan land in de staat South Carolina en zwakte daarna snel af tot een storm. Eerder in de week trok Ian een spoor van vernieling door Florida, waar het dodental volgens nieuwskanaal ‘CNN’ is opgelopen tot zeker 45. De zender baseert zich op cijfers van lokale overheden. De federale autoriteiten hebben 23 doden bevestigd.

1 oktober