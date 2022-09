Dodental opgelopen tot ruim 1.500 na zware overstromingen in Pakistan

Jum­bo-top­man blijft langer vast als verdachte in witwaszaak

Jumbo-topman Frits van Eerd, de topman van de Nederlandse supermarktketen Jumbo, blijft langer vastzitten als verdachte in een witwaszaak. Het Openbaar Ministerie in Nederland meldde dat zijn inverzekeringstelling vrijdagmiddag door de rechter-commissaris in Assen getoetst is en door de officier van justitie is verlengd met maximaal drie dagen.

