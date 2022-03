Dodental onder hoge Russische officieren blijft maar oplopen: “Vermoedelijk van WO II geleden dat er nog zo veel generaals gesneuveld zijn”

Het Oekraïense leger in de havenstad Odessa heeft nog maar eens de dood gemeld van een Russisch kolonel. Alexey Sharov zou omgekomen zijn bij het beleg van Marioepol. Daarmee loopt het dodental onder hoge Russische officieren steeds verder op. “Het is vermoedelijk van de Tweede Wereldoorlog geleden dat er nog zoveel generaals gesneuveld zijn in het Russische leger”, schrijft het goed ingelichte Amerikaanse magazine ‘Foreign Policy’.

Sharov behoorde tot de 810de Separate Guards Marine Brigade, een onderdeel van de Russische Vloot in de Zwarte Zee. Die nam deel aan verscheidene belangrijke Russische operaties en oorlogen, onder meer in Georgië in 2008 en Syrië. Hij zou al de vijfde kolonel zijn die omgekomen is aan het front in Oekraïne.

Er kwamen ook al verscheidene generaals om het leven. Een Europees diplomaat die vertrouwd is met de Westerse inlichtingendiensten had het maandag over minstens vijf sinds de oorlog in Oekraïne van start ging. Een topadviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky - Mykhailo Podoliak - verklaarde zondag dat het er al zes waren. Hij noemde de Russische troepen ook “helemaal onvoorbereid”.

Sluipschutter

Rusland zelf houdt het officieel op één: generaal-majoor Andrey Sukhovetsky (47). Dat overlijden bevestigde president Vladimir Poetin zelf. De man was een veteraan van de oorlogen in Tsjetsjenië en Georgië en de annexatie van de Krim in Oekraïne in 2014. Hij werd bij Hostomel gedood door een sluipschutter.

Volledig scherm Generaal-majoor Andrey Sukhovetsky. © Wikipedia

De oorzaak voor het hoge dodental onder Russische officieren zou onder meer te zoeken zijn in het haperende elektronische communicatiemateriaal en het gebrek aan discipline bij de jonge en onervaren troepen. Daardoor kunnen de officieren niet anders dan hun troepen aan te sturen van aan het front. En daar zijn ze kwetsbaar.

Dat één tactische fout dan fataal kan zijn, ondervond generaal-majoor Vitaly Gerasimov (44). Hij werd begin deze maand gedood net buiten Charkiv, nadat de Oekraïense inlichtingendiensten een gesprek hadden opgevangen dat hij voerde via een onbeveiligd mobiel toestel, nadat zijn beveiligde Russische communicatieapparatuur het had laten afweten. Een drone maakte daarop een einde aan zijn leven.

Volledig scherm Generaal-majoor Vitaly Gerasimov. © RV

Volgens de Europese diplomaat die ‘Foreign Policy’ sprak, zou een vijfde van alle generaals aan het front in Oekraïne intussen uitgeschakeld zijn. Dat is vanzelfsprekend een zware klap voor het Russische leger.

Maar ook bij de gewone troepen stijgt het dodental. De aantallen lopen wel fors uiteen, naargelang de bron waaruit ze komen. De Russen zelf spreken in hun meest recente officiële cijfer van 498 gesneuvelde soldaten, maar dat dateert wel al van 2 maart. Maandag schreef de Russische krant ‘Komsomolskaya Pravda’ - die het discours van het Kremlin volgt - dat er al 9.861 Russische soldaten gesneuveld en 16.153 gewond geraakt waren sinds de start van de oorlog in Oekraïne, maar die cijfers werden snel weer offline gehaald. Het is niet duidelijk wat de bedoeling was. Klopten de cijfers niet? Ging het om een lek of een hack? Niemand die het weet.

Schatting

De meest recente schatting van de Oekraïense autoriteiten dateert van vanmorgen en houdt het op 15.600 gesneuvelde soldaten. Voorzichtige schattingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten en Defensie gingen een week geleden in de richting van meer dan 7.000 doden onder de Russische militairen.

De oorlog in Oekraïne is overigens de grootste ontplooiing van Russische troepen sinds de val van de Sovjetunie meer dan dertig jaar geleden. Er zouden naar schatting tussen 150.000 en 200.000 manschappen op het terrein zijn. Ter vergelijking: tijdens de twee oorlogen in Tsjetsjenië werden minder dan 100.000 soldaten ingezet en tijdens de operaties in Georgië en Oekraïne in 2014 zelfs nóg minder.

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.

LEES OOK: