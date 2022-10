Dodental na ontploffing bij tankstation in Ierland loopt op tot 9: “Dit is je ergste nachtmerrie”

In een verklaring zei de Ierse politie, An Garda Siochana, dat ze kon bevestigen dat minstens drie doden zijn gevallen bij de ontploffing. “De operatie loopt nog en An Garda Siochana kan op dit moment geen verdere informatie geven over de slachtoffers.” Het dodentol is ondertussen opgelopen naar zeven slachtoffers.

Gevangen onder het puin

De ontploffing vond plaats omstreeks kwart over drie in de middag en was in de wijde omgeving te horen. Het is echter nog niet duidelijk wat de oorzaak van de explosie is geweest.