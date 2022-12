Dodental na explosie van tankwagen in Zuid-Afrika loopt op tot 26

Brandweer­man­nen raken gewond tijdens blussen van enorme brand in olieraffi­na­de­rij

In het noorden van Irak is een enorme brand uitgebroken in een olieraffinaderij. Op bovenstaande beelden is te zien hoe de lucht rood kleur door de enorme vlammenzee. De rookontwikkeling boven de site is ook enorm. De hulpdiensten komen onmiddellijk ter plaatse en krijgen de brand onder controle. Bij het blussen raken twee brandweerlieden gewond. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet duidelijk.

14:47