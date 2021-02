Dodental na breuk gletsjer in India loopt op naar 50, nog steeds 150 mensen vermist

Reddingswerkers in de Indiase Himalaya, waar een week geleden een stuk van een gletsjer afbrak met een verwoestende overstroming tot gevolg, hebben zondag negen lichamen geborgen. Het dodental van de ramp in de deelstaat Uttarakhand is daarmee opgelopen naar vijftig. Nog altijd worden 150 mensen vermist.

Een muur van water rolde zondag een week geleden door een vallei in het noorden van de Himalaya van India, waardoor bruggen, wegen en twee waterkrachtcentrales werden verwoest.

Lees ook Vreugde-uitbarsting van overlevende gletsjerramp verovert de wereld

Reddingswerkers gebruiken zwaar materiaal in een race tegen de klok om tientallen bouwvakkers te bevrijden. Die zitten vast in een ondergrondse tunnel die verbonden is met een waterkrachtcentrale die wordt gebouwd in opdracht van de Indiase overheid.

Nog niet alle hoop verloren

"We hebben nog niet alle hoop verloren. We hopen meer overlevenden te vinden", vertelde Swati Bhadoriya, de hoogste regeringsfunctionaris in de regio, aan persbureau Reuters. Volgens de autoriteiten worden nog 154 mensen vermist.

Volledig scherm Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. © AFP

Deskundigen waarschuwen dat enorme hoeveelheden steen, puin, ijs en water nog kunnen losraken waardoor reddingsoperaties riskant zijn.

Uttarakhand is gevoelig voor plotselinge overstromingen en aardverschuivingen. De ramp heeft geleid tot oproepen van milieugroeperingen voor een evaluatie van energieprojecten in dit gebied. Er zijn ongeveer 10.000 gletsjers in de Indiase Himalaya. Uttarakhand zelf heeft 1.495 gletsjers en velen trekken zich terug vanwege het opwarmende klimaat.

Volledig scherm Reddingswerkers met het lichaam van een omgekomen slachtoffer. © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.