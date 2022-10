Dodental na brand in beruchte gevangenis Iran loopt op, Djajali ongedeerd volgens familie

De brand van afgelopen weekend in de beruchte Evin-gevangenis in Iran heeft nog vier levens geëist. De autoriteiten van het land melden dat de slachtoffers gevangenen zijn. Ze zijn in het ziekenhuis overleden. Het dodental is daarmee opgelopen tot acht.

Het vuur in de gevangenis brak zaterdag uit, volgens het Iraanse regime na muiterij in de gevangenis. Dat kon echter niet onafhankelijk worden gecontroleerd. Ooggetuigen maakten melding van meerdere explosies.



Zondag was al bekend dat zeker vier doden en tientallen gewonden waren gevallen door de brand. Die vond vermoedelijk plaats op een afdeling waar mensen zitten die onder andere voor beroving zijn veroordeeld. Mensenrechtenactivisten melden volgens CNN dat de beveiligers met traangas schoten om de orde te herstellen.

VUB-docent

In de Evin-gevangenis zitten ook veel politieke gevangenen, onder wie buitenlanders. Ook VUB-professor Ahmadreza Djalali, die onterecht ter dood veroordeeld werd wegens spionage, zit er opgesloten. En ook veel mensen die zijn opgepakt bij de recente protesten in het land zijn naar deze gevangenis gebracht. De instelling heeft een kwalijke reputatie vanwege de slechte behandeling van gedetineerden.

De Iraans-Zweedse wetenschapper Djalali is ongedeerd, vernam Belga via familievriend en collega Gerlant Van Berlaer (UZ Brussel). “Djalali zou in Evin zijn en is ongedeerd”, aldus Van Berlaer. “Zijn echtgenote Vida Meh bevestigt dat. Zij kreeg de info via een ander kanaal”. De VUB-gastdocent zou zelf niet met zijn familie mogen bellen vanuit de gevangenis, maar de info sijpelt door via andere gevangenen die hun familie wel mogen bellen.

Het is niet bekend in welke gevangenis in Iran de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele vastgehouden wordt.

Protesten

De openbaar aanklager in Teheran meldde eerder dat er geen verband zou zijn tussen de brand en de protesten in Iran. Maar wat er precies in de gevangenis is gebeurd, is niet onafhankelijk vast te stellen.

In het land wordt al wekenlang geprotesteerd. De onrust in het land ontstond na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf vorige maand in politiehechtenis nadat ze door de religieuze politie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen.

