Dodental na aardbeving Turkije en Syrië loopt op tot meer dan 20.000

Onze reporter in ergst getroffen regio van Turkije: “Afschuwe­lij­ke taferelen, verdriet van mensen gaat door merg en been”

Mensen in Turkije en Syrië zoeken nog steeds naar familieleden en vrienden, maar de kans wordt steeds kleiner dat er nog overlevenden vanonder het puin worden gehaald. Onze reporter Julie Colpaert van VTM Nieuws is in één van de zwaarst getroffen provincies in Turkije, in de stad Iskenderun.

15:35