Dodental na aardbeving op Indonesische eiland Java loopt op tot 310, nog dertigtal mensen vermist

Franse gerecht onderzoekt financie­ring van Macrons verkie­zings­cam­pag­ne in 2017 en 2022

Het Franse gerecht heeft een onderzoek gestart naar de verkiezingscampagnes van president Emmanuel Macron in 2017 en 2022. Dat bevestigt het parket, nadat de krant ‘Le Parisien’ donderdag al over het onderzoek berichtte. Volgens het financieel parket in Parijs wordt er bekeken of Macron op onrechtmatige wijze voordeel heeft gehaald uit de diensten van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey.

24 november