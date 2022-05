Dodental explosie hotel in Havana loopt op tot veertig

LIVE. Biden onderte­kent wet voor vlottere wapenleve­rin­gen aan Oekraïne, Macron en Scholz betuigen in Berlijn steun aan Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag een wet ondertekend die de levering van wapens aan Oekraïne en andere Oost-Europese staten moet vergemakkelijken. Biden sprak van “een belangrijk instrument om de Oekraïense regering en het volk te steunen in hun strijd om hun land en hun democratie te verdedigen tegen Vladimir Poetin”. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is verheugd met de beslissing en spreekt van een “historische stap”. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.

2:00