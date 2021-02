Dodental ebola-uitbraak in Guinee loopt op

De autoriteiten hebben in totaal 216 contacten van bevestigde gevallen geregistreerd. Vooral de stad Nzérékoré in het zuidoosten van het land is getroffen.



Een besmetting met het ebolavirus lijdt meestal tot hoge koorts en inwendige bloedingen, en eindigt heel vaak fataal. Bij de laatste uitbraak in West-Afrika werden tussen 2014 en 2016 in Guinee, Liberia en Sierre Leone ongeveer 28.000 besmettingen en 11.310 sterfgevallen geregistreerd.



In het oosten van Congo werd een bijna twee jaar durende ebola-epidemie met 2.299 doden in juni beëindigd verklaard. Begin februari werd er echter een nieuw geval geregistreerd. Het gaat al om de twaalfde uitbraak van het virus in Congo.