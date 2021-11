Dodental drama Astroworld loopt op naar tien: onder de voet gelopen 9-jarige jongen bezweken

Live Nation verliest op beurs door drama tijdens concert Travis Scott

Concertorganisator Live Nation is onderuitgegaan op de beurzen in New York. Live Nation was namelijk een van de organisatoren van muziekfestival Astroworld van rapper Travis Scott in Houston. Bij het optreden van Scott op vrijdag kwamen acht mensen om in het gedrang dat was ontstaan, met ook veel gewonden. Er zijn nu rechtszaken aangespannen, waarbij onder meer Live Nation aansprakelijk wordt gesteld.

8 november