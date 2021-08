Dodental door plotse en hevige overstromingen in Turkije loopt snel op

Grote brand in Turkse provincie Mugla na twee weken onder controle

10:45 Een grote brand in de zuidwestelijke Turkse provincie Mugla is twee weken na de uitbraak onder controle. Volgens de Turkse bevoegde minister zijn de hulpdiensten in het district Köycegiz in de weer om het gebied af te koelen. Harde wind had de bluswerkzaamheden in het gebied eerst nog bemoeilijkt.