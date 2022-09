Dodental door aardbeving in China loopt op

Mercedes ramt SUV meermaals en steelt 20.000 dollar op klaarlich­te dag

Opvallende beelden uit New York City: een zwarte Mercedes ramt een zilveren Toyota meerdere keren op klaarlichte dag. Omstanders filmen vanuit verschillende hoeken hoe de Mercedes probeert de SUV tot stilstand te brengen. Eens dat gelukt is, gaat een passagier van de zwarte Mercedes aan de haal met 20.000 dollar die in de SUV ligt. De politie kon de zwarte Mercedes al lokaliseren, maar van de passagiers ontbreekt elk spoor.

5 september