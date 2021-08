Dodental aardbeving Haïti loopt op tot 1.297

In het zuiden van het land is de schade enorm en wordt die nog in kaart gebracht. Reddingswerkers en burgers proberen ondertussen met man en macht overlevenden uit het puin te halen nadat de beving zaterdag enorme verwoestingen had aangericht. Het is een race tegen de tijd, want er komt een tropische storm aan, Grace geheten. Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center bereikt die maandag Haïti. De wind en regen die de storm meebrengt zullen het reddingswerk bemoeilijken.