Doden in Kiev na “massale” droneaanval van de Russen, zegt burgemeester

Nieuwe brug in Los Angeles is hotspot voor maffe en gevaarlij­ke stunts. En nu is er een jongen van 17 dood

Een 17-jarige jongen is omgekomen nadat hij een fatale val maakte op een bekende - zeg gerust beruchte - brug in Los Angeles. Schijnbaar was de tiener een filmpje aan het opnemen voor één of andere sociale media-stunt, meldt de politie van de Californische stad. De bewuste brug staat er nog maar van vorige zomer, maar is een echte hotspot geworden voor vaak levensgevaarlijke stunts en incidenten.