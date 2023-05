Doden in Kiev na “massale” drone-aanval van de Russen, zegt burgemeester

Olivier Vandecas­tee­le zat 455 dagen vast in Iran: zo ontvouwde zijn nachtmer­rie zich

De Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele (42) is onderweg naar ons land. Daarmee komt onverwacht een einde aan een nachtmerrie die op 24 februari vorig jaar begon, toen hij in Iran werd opgepakt en later veroordeeld werd tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen.