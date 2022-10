Doden in gevonden Kia Picanto zijn Hebe en Sanne, bevestigt politie, die uitgaat van noodlottig ongeval: “Maar er is ook nog veel onduidelijk”

De vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26) zijn dood aangetroffen in de Kia Picanto die gisteren werd gevonden bij knooppunt Empel bij de Nederlandse stad ‘s-Hertogenbosch. Dat bevestigt politiehoofd Stijn van Griensven vanmiddag bij een persmoment op het politiebureau in Den Bosch. Gisterenavond werd al gemeld dat het vermoedelijk om het tweetal ging. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

De Nederlandse politie bevestigt vandaag dat officieel is vastgesteld dat de twee lichamen die werden gevonden van Hebe en Sanne zijn.



“Dat is zeker. Dat hebben we zo ook met de ouders van Sanne en Hebe besproken. Gisterenavond zijn de condoleances overgebracht aan de familie”, aldus Stijn Van Griensven, hoofd Operatiën van de politie Oost-Brabant. “Bij de ouders heeft grote onzekerheid plaatsgemaakt voor enorme verslagenheid en verdoofdheid.”

Geen aanwijzingen van misdrijf

De politie gaat ervan uit dat het 10-jarige gehandicapte meisje en haar 26-jarige begeleidster zijn omgekomen bij een noodlottig ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf, zo zei Van Griensven tijdens het persmoment vanmiddag. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Volledig scherm Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26). © Twitter

Meerdere scenario’s open

“We hebben op dit moment geen indicatie dat het om een misdrijf gaat, we gaan echt uit van een ongeval. Daarbij houden we meerdere scenario’s open. Het kan een eenzijdig ongeval zijn, maar het kan ook zijn dat er anderen bij het ongeval betrokken zijn”, aldus Van Griensven.



Of er mankementen gevonden zijn aan de auto, moet nog uit onderzoek blijken. Ook wordt nog onderzocht wat voor weer het was en of die omstandigheden mogelijk een rol speelden bij het ongeluk. “Gladheid, mist, dat soort omstandigheden. Die zijn natuurlijk bepalend voor de manier waarop een aanrijding of een eenzijdig ongeval kan plaatsvinden.”

Quote Dat is een grote vraag, het is een van de drukste verkeers­pun­ten van Nederland. Stijn Van Griensven, hoofd Operatiën van de politie Oost-Brabant

Ongezien?

Het is ook nog onbekend hoe de twee klaarblijkelijk ongezien het noodlottig ongeluk hebben gekregen, legt de politie nog uit voor de camera van ‘Omroep Brabant’. “Dat is een grote vraag, het is een van de drukste verkeerspunten van Nederland”, zegt Van Griensven. “Als mensen ook maar iets hebben gezien: neem contact op”, zegt hij. De politie is voorlopig nog bezig met onderzoek. Het gaat hierbij onder meer om forensisch onderzoek aan de auto.

Volledig scherm Dronefoto van het knooppunt Empel, waar de zwarte auto van de begeleidster werd teruggevonden met de twee lichamen in. © ANP

Maandag vertrok Sanne samen met Hebe in een zwarte Kia Picanto uit Raamsdonksveer. Ze had Hebe opgehaald bij een dagcentrum daar en zou vanaf daar naar Vught rijden, waar het meisje woont. Daar kwamen zij echter nooit aan. De politie zette grote zoekacties op, gesteund door vrijwilligersgroepen. Voor het meisje werd ook een amber alert uitgegeven.

Al gezocht bij het knooppunt

Woensdagavond werden de twee uiteindelijk in hun auto in het water gevonden bij het knooppunt in de buurt van Den Bosch. De politie had dinsdagavond al bij dat knooppunt gezocht. Op dat moment werd hun auto niet gevonden.

“Relatief ver weg” van deze locatie werd woensdag opnieuw gezocht en zag op een bepaald moment een politiehelikopter de zwarte Kia Picanto waarin de twee zaten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Families vragen privacy

“Ons verdriet is intens en heel erg groot”, zeggen de families in een gezamenlijke verklaring die ze naar buiten hebben gebracht. “Gisteravond zijn we op de hoogte gebracht van het nieuws dat Hebe en Sanne er niet meer zijn. Dit is een verschrikkelijke afloop van een groot drama”, schrijven ze.

De families bedanken iedereen die heeft helpen zoeken. “Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun.” Ze vragen iedereen om vanaf nu hun privacy te respecteren en ze willen rust om de gebeurtenissen en hun verdriet te verwerken.

Volledig scherm Beelden van gisteren, toen de politie de zwarte auto vond. © ANP

Volledig scherm Speurders aan het werk op de plek van de vondst. © ANP

Volledig scherm Beeld van vandaag aan het knooppunt Empel. © ANP

Herbekijk ook: Politie treft lichamen aan in auto: “Wellicht Sanne en Hebe”