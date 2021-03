Doden en gewonden door brand in vluchtelingenkamp in Jemen

Man steekt met groot mes in op slachtof­fer in Rotterdam, getuige slaat verdachte neer met knuppel: “Een bloedbad”

7 maart Een man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een bizarre steekpartij in de Nederlandse stad Rotterdam. Een man met een groot mes stak volgens getuige Jeroen (53) “als een jihadist bovenop hem zittend” op hem in. De getuige wist het slachtoffer te ontzetten door de verdachte met een knuppel neer te slaan, zegt hij. “Het was een bloedbad.”