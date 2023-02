Doden en gewonden bij schietpartij op universiteitscampus VS, dader voortvluchtig

VS schoten nu al vier “onbekende objecten” uit de lucht: wat is er juist aan de hand?

De Verenigde Staten en Canada hebben de voorbije dagen vier vliegende objecten neergehaald. Alles begon met de mysterieuze ballon die op 4 februari werd neergeschoten nadat hij over militair gevoelige plekken vloog in de VS. Maar wat is er nu aan de hand? En wat zegt China over de ballonnen?