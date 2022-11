Doden en gewonden bij schietpartij in Walmart in VS: “Werknemer opende vuur op collega’s”

“Heb je het lef?” Vrouw daagt Senaatskan­di­daat Georgia uit tot ontmoeting over abortus­claim

Een vrouw die beweert dat de Amerikaanse Senaatskandidaat Herschel Walker haar onder druk heeft gezet om in 1993 een abortus te ondergaan, heeft de Republikein uitgedaagd om haar in het openbaar te ontmoeten. Walker is tegen het recht op abortus, zonder uitzonderingen als verkrachting of incest.

2:49