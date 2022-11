Doden door nieuwe bombardementen in Oekraïne, grote stroompannes over het hele land

De Oekraïense hoofdstad Kiev en andere delen van het land worden woensdag opnieuw getroffen door bombardementen. Er is een “infrastructuursite” geraakt, zo heeft burgemeester Vitali Klitsjko gemeld. Ook in Lviv, in het westen van het land, wordt melding gemaakt van stroompannes door Russische bombardementen. Als gevolg van de explosies in Oekraïne kampte ook buurland Moldavië met grote stroompannes. Drie Oekraïense kerncentrales zijn bovendien niet meer verbonden met het elektriciteitsnetwerk.

Klitsjko heeft de inwoners van Kiev opgeroepen in de schuilkelders te blijven. Volgens een verslaggever van het Franse nieuwsagentschap AFP waren een reeks ontploffingen te horen en is vervolgens de elektriciteit uitgevallen in een wijk in het noorden van Kiev. Ook de watervoorziening is onderbroken, zegt Klitsjko.

Volgens het militaire bestuur in Kiev zijn bij de bombardementen drie doden en zes gewonden gevallen.

Volgens de Oekraïense luchtmacht zou Rusland in totaal zo'n 70 kruisraketten hebben afgevuurd, waarvan er 51 werden neergehaald. “Daarnaast werden vijf Lancet-zelfmoorddrones vernietigd in het zuiden van het land”, aldus de luchtmacht op Telegram.

Volledig scherm Kiev werd getroffen door bombardementen. © Kiev Post

KIJK. Deze harde beelden tonen de verwoesting van de jongste aanval

Ook in de regio’s Odessa, Mykolajiv, Poltava en Dnjepropetrovsk worden explosies gemeld. Er zijn nog geen berichten over mogelijke slachtoffers. Volgens de burgemeester van de westelijke stad Lviv, Andrij Sadovyj, zit de stad na de aanvallen volledig zonder elektriciteit.

Bijna 200 kilometer ten zuidwesten van Kiev, in Vinnitsia, zijn ook raketaanvallen op “cruciale infrastructuur” gemeld, net als in Krementsjoek, ook aan de rivier de Dnjepr, 250 kilometer ten zuidoosten van de Oekraïense hoofdstad. Er zijn eveneens raketinslagen gemeld in de westelijke stad Lviv, waar plaatselijk de stroom is uitgevallen volgens de laatste meldingen.

KIJK: Baby gestorven bij Russische raketaanval in Oekraïne

Kerncentrales

“Door een daling van de frequentie in het Oekraïense energiesysteem, is het beschermingssysteem in de kerncentrales van Rivne, Pivdennooekrainsk en Chmelnitski geactiveerd, wat leidde tot de automatische loskoppeling van alle productie-eenheden”, kondigde de nationale operator Energoatom aan op Telegram.

Volgens de operator is de straling op de sites en omliggende terreinen onveranderd en zijn alle indicatoren normaal. “Zodra de werking van het elektrisch systeem opnieuw normaal verloopt, zal de stroomlevering vanaf de kerncentrale hernemen”, klinkt het. De toevoer naar de grootste kerncentrale van Europa, in het door de Russen bezette Zaporizja, is ook niet mogelijk vanaf het Oekraïense net, meldde de operator nog. Wel zijn alle dieselgeneratoren actief en is het stralingsniveau daar normaal.

Stroompannes in Moldavië

Moldavië meldde dat het slachtoffer was van grootschalige stroompannes als gevolg van Russische aanvallen op het elektriciteitssysteem in buurland Oekraïne. Vicepremier Andrei Spinu zei op sociale media dat er in het hele land sprake was van “massale” stroomuitval. Intussen is de stroom er hersteld. Moldavië heeft de Russische ambassadeur in Chisinau op het matje geroepen. De voormalige Sovjetrepubliek is voor een belangrijk deel afhankelijk van Rusland en Oekraïne voor de energievoorziening.

De aanvallen komen er nadat het Europees Parlement deze voormiddag Rusland als “schurkenstaat en sponsor van terrorisme” heeft bestempeld. “Rusland viert zijn classificatie als terroristische staat met nieuwe raketterreur tegen de Oekraïense hoofdstad en andere steden,” schreef de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba op Twitter.

KIJK. Europees Parlement verklaart Rusland “staatssponsor terrorisme”

