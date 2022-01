Doden bij protest in Kazachstan, door Rusland geleid militaire bondgenootschap stuurt hulp

Ondanks Nederlands vuurwerk­ver­bod toch dubbel zoveel slachtof­fers als vorig jaar

Het aantal vuurwerkslachtoffers in Nederland lag de afgelopen jaarwisseling dubbel zo hoog als in 2020. Ondanks het vuurwerkverbod moesten in totaal 773 mensen worden behandeld op de spoedeisende hulp of bij een huisartsenpost, meldt kenniscentrum voor letselpreventie VeiligheidNL woensdag. Het cijfer is inclusief de 12-jarige jongen die overleed na een incident met een klaphamer in Haaksbergen.

5 januari