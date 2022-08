Doden bij oplaaiend conflict Armenië en Azerbeidzjan

Storing maakt einde aan missie van Europese aardobser­va­tie­sa­tel­liet

Een Europese aardobservatiesatelliet houdt na zes jaar op met werken. De Sentinel-1B kreeg in december last van technische problemen en het is niet gelukt om die op te lossen. Daarom heeft ESA besloten om de missie voortijdig te stoppen, zo heeft het Europese ruimtevaartbureau woensdag meegedeeld.

16:29