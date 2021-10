Doden bij botsingen tussen islamisten en politie in Pakistan

De eerste protesten begonnen in april, nadat de bekende islamist en TLP-leider Rizvi opgepakt was. Hij eiste de uitwijzing van de Franse ambassadeur in verband met karikaturen van de profeet Mohammed die vorig jaar in Frankrijk te zien waren. De Pakistaanse regering weigerde de diplomaat uit te wijzen en stelde in de plaats daarvan een verbod op TLP in op basis van de antiterreurwetgeving.