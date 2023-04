Dodelijkste trimester sinds 2017 voor bootmigranten in de Middellandse Zee

Tientallen doden bij luchtaan­val op dorp door militaire junta Myanmar, “ook kinderen onder de slachtof­fers”

De militaire junta in Myanmar heeft bevestigd een luchtaanval te hebben uitgevoerd op een dorp in een door de rebellen gecontroleerde zone in de regio Sagaing. Volgens de junta waren verschillende slachtoffers anti-coupmilitanten in uniform, "maar mogelijk waren er ook mensen die burgerkledij droegen".