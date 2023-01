Dodelijkste skiseizoen aller tijden: 13 doden in de Oostenrijkse Alpen

Komt de dodelijkste winter aller tijden ons tegemoet? Die kans zit er in, want sinds november 2022 zijn 13 mensen omgekomen op de Oostenrijkse skipistes, waarvan elf in Tirol. Een triest record in de skiwereld, want er vielen nog nooit zoveel doden.

“Tot nu toe hebben we twee keer zoveel doden op de piste als in voorgaande jaren”, zegt Hoofdinspecteur van Innsbruck Stefan Eder (50) tegen de Duitse krant BILD, “Sinds 1 november 2022 zijn er in Oostenrijk 200 hulpinterventies op de piste geweest, waaronder 100 ernstige verwondingen en 13 doden”.

Kijk! Beelden tonen moment waarop mensen bedolven worden onder sneeuw.

De eerste reden voor het grote aantal dodelijke slachtoffers zijn de slechte weersomstandigheden die zorgen voor lawinegevaar. “In een ideaal scenario valt er tijdens een paar periodes in het jaar veel sneeuw, waardoor er tijdelijk een hoger lawinegevaar is, maar er op lange termijn een sneeuwdek met goede lagen ontstaat. Maar een sneeuwarme start van het jaar, en een relatief koude start van het winterseizoen, zorgt voor slechte ‘lijm’”, vertelde Rolf Westerhof, oprichter van het Nederlandse Snow Safety Center eerder aan Het Laatste Nieuws.

“Dat is nu het geval in grote delen van Oostenrijk, Zwitserland en een stukje van Frankrijk. De dalen zijn er groen, en de sneeuw die boven de 2.000 meter viel, is al maandenlang te weinig om voor een goed sneeuwdek te zorgen. Slechte sneeuwkwaliteit gaat dus niet over hoe fijn het is voor een skiër om af te dalen of niet. Door de stijgende temperatuur, de sneeuw en de wind van de laatste dagen kan de onderste laag breken. Daardoor kunnen de lawines groter worden dan wellicht verwacht.

De Oostenrijkse instantie voor veiligheid in de Alpen (ÖKAS) vertelt dat er naast de slechte weersomstandigheden ook een persoonlijke verantwoordelijkheid bij de skiërs ligt. “Veel mensen zijn na de Corona-jaren minder goed in wintersport geworden dan daarvoor”, vertelt ÖKAS-voorzitter Peter Paal aan BILD, “Er is het gevaar van overmoed. De beste Formule 1 auto heeft geen nut als de coureur slecht is. En qua skiën moet je zeggen: de piloten zijn slechter geworden.”

Kijk! Dit moet je doen als je in een lawine terechtkomt

Andreas Falkeis (59), hoofd van de Alpenpolitie in Landeck (Oostenrijk) adviseert aan skiërs om dit jaar extra voorzichtig te zijn. “Pas je snelheid aan en ook je bereidheid om risico’s te nemen. Met zulke slechte omstandigheden op de skipistes is voorzichtigheid je belangrijkste bescherming.

Op sommige plekken in de Alpen lopen de temperaturen op dit moment op tot 20,2 graden en worden skipistes massaal gesloten. Gelukkig biedt Europa voor fervente skiërs een aantal goeie alternatieven. Zo tipte onze reisexpert Johan Lambrechts zes bestemmingen waar skiën nog wel mogelijk is: Zweden, Polen, Tsjechië, Slovakije, Bulgarije en Noorwegen. Dit zijn plekken met veel sneeuw en in de meeste gevallen dus veiliger dit jaar.