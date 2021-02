Dodelijkste dag Myanmar sinds staatsgreep, opnieuw meerdere doden en gewonden

In Myanmar wordt al sinds begin februari gemanifesteerd omdat het leger de macht heeft gegrepen. Betogers eisen de vrijlating van de opgepakte regeringsleider Aung San Suu Kyi. De militairen zeggen dat is gefraudeerd bij een verkiezing die vorig jaar overtuigend is gewonnen door de partij van de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

De machthebbers hebben sindsdien geleidelijk steeds meer machtsvertoon en geweld ingezet tegen de betogers. Zo zetten ze traangas, het waterkanon en rubberen kogels in, en soms wordt ook met scherp geschoten.

Volledig scherm Beelden van het protest tegen de militaire coup in Yangon. © AFP

Zondagochtend daagden de ordetroepen in groten getale op verschillende plaatsen op om het protest te beëindigen. Er circuleren intussen verschillende cijfers over het aantal slachtoffers en waar die vielen. Een onafhankelijke bevestiging van de dodentol en incidenten is niet mogelijk in het land. Persbureaus maken bijvoorbeeld melding van negen en van elf doden.

Op websites als The Irrawaddy on Sunday en Myanmar Now is er alles samen sprake van minstens negen doden in Yangon en Mandalay, de twee grootste steden van het land. Eerder zei Nyi Nyi, voormalig parlementslid voor Aung San Suu Kyi’s partij, dat een 23-jarige het leven liet in Yangon. Er circuleren ook beelden op de sociale media uit beide steden.

Een medewerker van de Verenigde Naties, die anoniem wilde blijven, zegt dat in Yangon zeker vijf mensen zijn omgekomen. De politie krijgt in Yangon ook versterking van het leger.

Volledig scherm © AFP

Eerder op de dag was bij een gezondheidsmedewerker en lokale media sprake van drie mensen die om het leven toen de ordetroepen uitrukten tegen een betoging in de zuidelijke kuststad Dawei. Er was ook sprake van zowat twintig andere gewonden. De drie zouden doodgeschoten zijn. Mogelijk loopt de dodentol er nog op.

Er was ook melding van de hulpdiensten over twee 18-jarigen die in de centraal gelegen stad Bago het leven lieten.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA

Het gaat alleszins om de de dodelijkste dag van de repressie tot nu toe. Bij het protest waren tot nu in totaal vijf doden gevallen, alsook een politieagent. Er is ook sprake van vele arrestaties en het regime zet de pers de duimschroeven aan. Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties veroordeelde zondag met klem de dodelijke repressie.

De afgezette leider Suu Kyi is sinds haar arrestatie niet meer in de openbaarheid verschenen. Ze moet maandag voor de rechter verschijnen, onder meer omdat ze in bezit zou zijn geweest van illegaal geïmporteerde walkietalkies. Haar advocaat zegt dat hij zijn cliënt nog niet heeft kunnen ontmoeten.

Aung San Suu Kyi won in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede voor het vreedzaam verzet tegen de militaire junta. Ze zat jarenlang in huisarrest maar leidde de laatste jaren, na versoepelingen, de regering. Maar op het internationale toneel kreeg ze de voorbije jaren veel kritiek wegens de onderdrukking van de Rohingya, een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS