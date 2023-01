Dodelijke dag in de bergen: drie jonge mensen (26, 31 en 32) omgekomen bij klimongevallen in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk

Man (26) maakt fatale val tijdens afdaling van hoogste berg van Duitsland

Het eerste dodelijke klimongeval gebeurde gisteren tijdens een afdaling van de hoogste berg in Duitsland, in het Wettersteingebergte in deelstaat Beieren. Een 26-jarige man en een leeftijdsgenoot daalden in de namiddag in winterse omstandigheden af van de Zugspitze, op weg naar een andere top, de Alpspitze, toen de jongeman plots vanop de bergkam ongeveer 350 meter naar beneden in de Höllentalvallei viel, in steil en rotsachtig terrein.