Dodelijk vluchtmisdrijf met elektrische step in Parijs: voetgangster (31) overlijdt, bestuurster en passagiere rijden verder

Slachtoffer Miriam wandelde in de nacht van maandag 15 juni op dinsdag 16 juni rond 01.00 uur ter hoogte van de Pont au Change in het centrum, toen een elektrische deelstep met volle kracht op haar vloog. De vrouw was in het bijzijn van een vriendin en was op de terugweg van de Italiaanse bistro waar ze al jarenlang werkte.

Volledig scherm De Italiaanse Miriam (31) bezweek aan haar verwondingen. Ze woonde al tien jaar in Parijs. © RV

De klap moet erg hevig zijn geweest. Miriam kwam met haar hoofd zwaar op het trottoir terecht. De vriendin zag hoe de twee vrouwen op de deelstep gewoon verder reden. Duikers van de Parijse brandweer waren nabij de plek bezig met oefeningen in de Seine en verleenden als eersten hulp. Miriam kreeg door de klap een hartstilstand. Toegesnelde ambulanciers namen het over en konden na dertig minuten reanimatie haar hart opnieuw aan de praat krijgen. Haar medische toestand bleef uiterst kritiek. Artsen in het ziekenhuis Pitié-Salpetrière verklaarden haar hersendood. Ze overleed woensdag. De verslagenheid bij vrienden en familie is groot. Op haar Facebookpagina stroomden de rouwbetuigingen toe. Miriam woonde al tien jaar in de Franse hoofdstad en groeide op in de Toscaanse kustplaats Capalbio.

Politie en parket proberen nu te achterhalen of de twee voortvluchtige vrouwen opduiken op bewakingscamerabeelden van die nacht. Nabij de plek van het ongeval zijn affiches opgehangen met een oproep tot getuigen. Het is vooralsnog niet duidelijk of het om een deelstep ging, dan wel om een eigen elektrische step.

De populariteit van de deelsteps in de Lichtstad is al langer een teer punt. Ze zijn na drie jaar niet langer weg te denken uit Parijs. Het neemt niet weg dat veel gebruikers lak te lijken hebben aan verkeersregels. Met twee één step gebruiken komt veel voor, al is dit een overtreding van de regels van de aanbieders.