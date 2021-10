Dodelijk steekincident in Nederland mogelijk live gestreamd

Een steekincident in een woning in de Nederlandse stad Den Bosch waarbij zaterdagavond een 20-jarige vrouw om het leven is gekomen, is mogelijk live via sociale media uitgezonden. Dat meldt de politie. De 21-jarige verdachte zit nog vast. Het gaat om de halfzus van het slachtoffer.