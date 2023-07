Dodelijk slachtoffer van mesaanval in Duitsland is Belgische Claudia (55): “Ze zou binnen drie maanden oma worden”

UpdateHet dodelijke slachtoffer van de mesaanval in het West-Duitse Bad Hönningen is een Belgische vrouw uit Luik. De 55-jarige Claudia Maraite, een moeder van drie, kwam zaterdagnamiddag om het leven nadat ze met een mes werd aangevallen. De verdachte, een 38-jarige man, werd kort na de feiten opgepakt.

Claudia Maraite, afkomstig uit Embourg, een deelgemeente van Chaudfontaine, werd afgelopen zaterdag omstreeks 16:30 uur doodgestoken op straat in Bad Hönningen, een dorpje tussen Bonn en Frankfurt op zo’n 80 kilometer van de Belgische grens.

De 55-jarige vrouw was uitgenodigd voor het verjaardagsdiner van een vriendin. “Ze hadden samen gestudeerd en doorheen de jaren contact gehouden”, getuigt Claudia's broer Louis bij SudInfo. Claudia was samen met haar man in Duitsland, maar op het moment van de aanval was ze alleen. Ze was even gaan joggen toen ze werd neergestoken.

De 38-jarige dader verwondde nog zeker twee andere personen. Het gaat onder anderen om een 30-jarige man. Hij raakte ernstig gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Ook de tweede persoon, over wie geen details bekend zijn, is niet in levensgevaar. De politie kon de dader in de buurt van de plaats delict oppakken. Over zijn motief is nog niets bekend. De Duitse politie sluit wel uit dat het om een politiek gemotiveerde daad gaat. Volgens de eerste elementen zou de aanvaller psychologische problemen hebben.

“De hele gemeenschap kende haar”

Het drama zorgt voor grote verontwaardiging in Embourg, waar Claudia en haar familie erg geliefd zijn. De moeder van drie zou binnen drie maanden voor het eerst oma worden, vertelt haar broer. “De hele gemeenschap kende haar. Elk jaar organiseerde ze een toneelstuk met haar theatergezelschap”, klinkt het. Claudia was ook aangesloten bij de Luikse vereniging Théâtre et Publics en hielp kunstenaars om hun projecten te realiseren.

