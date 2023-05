Dode zuigeling gevonden in Noord-Frankrijk, 5 mensen aangeklaagd

Maria (16) geëlektro­cu­teerd in bad terwijl ze videobelde met vriendin: “Ik zag haar sterven”

Het is een vreselijk drama: Maria Antonietta Cutillo zit woensdagavond in bad in Avellino in Zuid-Italië en praat met haar vriendin via een videogesprek. Plotseling valt Maria’s mobiele telefoon in het water. Ze krijgt een elektrische schok - en sterft.