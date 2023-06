Dode nadat toeristenboot in buurt van Niagara Falls kapseist

Update “Polari­seer­de publiek debat als geen ander”, “Een geweldige Italiaan”: wereld reageert op overlijden Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi is overleden op 86-jarige leeftijd. Hij was een dominante kracht in de Italiaanse politiek en zakenwereld en bovendien een opvallende verschijning op het internationaal toneel. De reacties op zijn dood komen dan ook uit alle windhoeken.