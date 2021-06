Dode nadat automobilist inrijdt op menigte tijdens Pride-parade in Florida

Het incident vond plaats aan het begin van de LGBTQ+-parade in de stad Wilton Manors in de buurt van de stad Fort Lauderdale. De bestuurder is later aangehouden en zou volgens getuigen hebben gezegd dat het om een ongeluk ging. Ten minste twee mannen werden geraakt en één van hen overleed, zei burgemeester Dean Trantalis, die bij de parade was, tegen een lokale nieuwszender.

“Aanslag op Democratisch congreslid”

Volgens Trantalis gaat het om een aanslag op het Democratisch congreslid Debbie Wasserman Schultz. Die zat in een cabrio te wachten om deel te nemen aan de parade, maar zij is niet geraakt. "Dit is een terroristische aanslag op de LGBTQ+-gemeenschap", vertelde de burgemeester aan Local 10 News. "Dit is precies wat het is. Nauwelijks een ongeluk. Het was opzettelijk, het was met voorbedachten rade en het was gericht tegen een specifiek persoon. Gelukkig hebben ze die persoon gemist, maar helaas hebben ze twee andere mensen geraakt."